Визит главы МИД Израиля в ОАЭ открыл перспективу для новых двусторонних соглашений

Первый визит министра иностранных дел Израиля Яира Лапида в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) завершился открытием посольства еврейского государства в Абу-Даби и подписанием двусторонних соглашений. При этом министр анонсировал заключение новых договоренностей двух государств, отношения которых еще недавно точно нельзя было назвать теплыми.

Ранее израильские министры уже посещали Эмираты, но Лапид стал самым высокопоставленным из них.

פגישה חמה עם הוד מעלתו, שייח' עבדאללה בן זאיד אל נהיאן, שר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של איחוד האמירויות. (צילום: שלומי אמסלם, לע״מ) pic.twitter.com/aAoJPGAQrW — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) June 29, 2021

Открытие посольства

Перед тем, как Лапид приземлился в аэропорту Абу-Даби, дипломат опубликовал в Twitter-аккаунте фотографию из самолета с подписью: «Вылетаю с историческим визитом в ОАЭ». Важно отметить, что при полете джет главы МИД Израиля пересек воздушное пространство Саудовской Аравии. Эр-Рияд, хотя и не нормализовал отношения с Тель-Авивом, в 2020 году открыл свое воздушное пространство для рейсов между Израилем и ОАЭ.

ממריא לביקור היסטורי באיחוד האמירויות. ???????? pic.twitter.com/fkw7Ed4dfP — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) June 29, 2021

Несмотря на знаменательность визита, изначально он не получил большой огласки в местных средствах массовой информации. В аэропорту главу израильского внешнеполитического ведомства приветствовал не министр иностранных дел ОАЭ, а государственный министр Ахмад Али Аль Сайег — политик более низкого ранга. Даже доступ прессы к выступлениям Лапида в Абу-Даби был строго ограничен эмиратскими СМИ и представителями некоторых израильских изданий.

Пожалуй, важнейшим пунктом визита израильского министра стало открытие посольства еврейского государства в столице Эмиратов.

«Израиль хочет мира со всеми своими соседями. Мы никуда не уйдем. Ближний Восток — наш дом. Мы здесь, мы останемся здесь. Мы призываем все страны региона признать это и вступить с нами в диалог, — сказал главный дипломат Израиля в ходе церемонии открытия. — Это исторический момент. И это напоминание о том, что историю создают люди. Люди, которые понимают историю, но готовы ее изменить. Люди, которые предпочитают будущее прошлому».

עושים היסטוריה: גאה לייצג את מדינת ישראל בביקור רשמי ראשון באיחוד האמירויות. תודה על קבלת הפנים החמה. ???????? ????????



نصنع التاريخ: فخور بتمثيل دولة إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة. شكرا على الترحيب الحار pic.twitter.com/sxVXPYcghQ — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) June 29, 2021

Лапид торжественно разрезал ленточку вместе с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой Аль Кааби, тем самым запустив работу первого посольства Израиля в странах Персидского залива.

«ОАЭ и Израиль вдохновили другие страны на то, чтобы уделять приоритетное внимание миру и стабильности на пути к светлому будущему... и работать над созданием региона, в котором будут учитываться человеческое достоинство для всех, инклюзивность и терпимость. Все это ради того, чтобы подготовить наших детей к светлому будущему, — сказала Нура Аль Кааби. — Мы с нетерпением ждем возможности стать свидетелями того, что принесет завтрашний день нашим странам на этом совместном пути сотрудничества».

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также поздравил своих коллег из Израиля и ОАЭ со столь знаменательным событием, назвав его «важным шагом к миру между двумя странами».

Congratulations to UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed and Israeli Foreign Minister @yairlapid on the opening of the Israeli Embassy in the UAE. This is an important step for peace between the two countries. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 29, 2021

Посол Израиля в Эмиратах Эйтан Наех находится в стране еще с января. Его офис расположен в знаменитых башнях Etihad, однако в настоящее время уже есть планы по расширению дипломатического представительства до более крупных офисных помещений.

Изначально предполагалось, что посольство будет открыто в присутствии Биньямина Нетаньяху — теперь уже бывшего премьер-министра Израиля. Однако его визит в Эмираты неоднократно откладывался по разным причинам. В последний раз поездку планировали в марте, перед очередными досрочными выборами в Кнессет. По словам израильских чиновников, визит был отменен из-за спора с Иорданией по поводу использования ее воздушного пространства.

Тем не менее на церемонии открытия диппредставительства Яир Лапид поблагодарил бывшего премьер-министра, назвав его «архитектором Авраамских соглашений, который неустанно работал над их реализацией». Дипломат также выразил признательность бывшему президенту США Дональду Трампу и нынешнему главе Штатов Джо Байдену за поддержку процесса.

«Мы принесли мир в обмен на мир. Поздравляем новое посольство Израиля в Абу-Даби!» — так отреагировал Нетаньяху на историческое событие на своей странице в Twitter без упоминания визита Лапида.

הבאנו שלום תמורת שלום. מזל טוב לשגרירות ישראל החדשה באבו דאבי! ???????????????? pic.twitter.com/QyXzCGxeUL — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 29, 2021

Встреча с эмиратским коллегой

После открытия дипломатического представительства в Абу-Даби глава МИД Израиля провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Эмиратов шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление.

«Двусторонние связи будут углубляться, расширяться и укрепляться еще больше в ближайшем будущем на благо обеих стран и региона в целом», — говорится в пресс-релизе.

В тексте документа также сообщается, что обе стороны будут тесно сотрудничать по дипломатическим вопросам и вопросам безопасности.

«Министры обсудили важность углубления стратегического диалога и сотрудничества между двумя странами для решения региональных проблем и использования всех возможностей, — говорится в сообщении. — Они согласились с тем, что тесный стратегический диалог обеспечит эффективный механизм для продвижения позитивной мирной повестки в регионе».

В заявлении не было указано, о каких региональных вызовах идет речь. Однако можно с уверенностью предположить, что ядерная программа Тегерана и иранских прокси-группировок, возглавляют список общих недовольств.

Напомним, что и Израиль, и ОАЭ поддержали выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2018 году. Эти страны считают, что ближневосточный регион должен оставаться без ядерных держав. По мнению Тель-Авива и Абу-Даби, сделка не гарантирует, что Иран откажется от использования ядерного оружия в будущем. Помимо прочего, еврейское государство и Эмираты находятся в конфронтации с такими движениями, как ХАМАС, «Хезболла», «Ансар Аллах» и другими, которые поддерживаются Тегераном.

Sheikh Abdullah bin Zayed meets #Israel's Yair Lapid on first official #UAE visit pic.twitter.com/2B84P0R25p — The National (@TheNationalNews) June 30, 2021

По словам Лапида, отношения с Палестиной также поднимались на встрече с его коллегой из ОАЭ. Глава МИД Израиля отметил, что Абу-Даби хочет оказать положительное влияние на палестинский вопрос и сможет сыграть свою позитивную роль, если в многолетнем конфликте наметится прогресс. Он также подчеркнул, что Израиль не заинтересован в конфликте с сектором Газа, но никогда не смирится с ракетными обстрелами со стороны ХАМАС.

Последнее обострение конфликта палестинцев и израильтян произошло в мае, после беспорядков в Иерусалиме на фоне выселения арабских семей из района Шейх Джаррах. Тогда радикальные группировки из сектора Газа нанесли ракетные удары по территории Израиля. На эти атаки израильская сторона отреагировала ответным огнем — взаимные обстрелы продолжались 11 дней. В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня, однако ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной.

#UAE, #Israel Seek to Deepen Strategic Dialogue to Address Regional Challenges https://t.co/MXMIKehWTk — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) June 30, 2021

Глава внешнеполитического ведомства Израиля сообщил журналистам, что его встреча с Абдаллой бин Заидом была сосредоточена в основном вокруг региональных проблем, действий США на Ближнем Востоке, а также распространения Авраамских соглашений на другие страны. Он выразил надежду, что больше арабских государств последуют примеру ОАЭ, Бахрейна, Судана и Марокко в установлении отношений с израильтянами.

«Есть и другие страны, с которыми мы проводим секретные переговоры, - сказал Лапид. — Цель состоит в том, чтобы инициировать отношения с как можно большим количеством государств».

Стороны также подписали двустороннее соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве — уже 12-е между странами за последние 9 месяцев. Отныне руководства двух государств будут стремиться развивать экономическое взаимодействие и увеличивать товарооборот, а также проводить торговые ярмарки и стимулировать обмен делегациями.

Foreign Ministers Lapid and bin Zayed sign an economic cooperation agreement between Israel and the UAE pic.twitter.com/2qYnBQ2jhO — Lahav Harkov (@LahavHarkov) June 29, 2021

Примечательно, что объем двусторонней торговли между странами достиг более 675,22 миллиона долларов с момента подписания Авраамских соглашений, сообщил главный дипломат Израиля информационному агентству WAM.

«С сентября 2020 года между израильскими и эмиратскими компаниями был подписан ряд сделок на сумму в десятки миллионов долларов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, возобновляемых источников энергии, водной безопасности, здравоохранения и многого другого», — сказал он.

Соглашение открывает двери для множества дальнейших контрактов, которые не заставят себя долго ждать, рассказали дипломатические источники из делегации Лапида изданию The Times of Israel. Анонимные дипломаты рассказали, что в ближайшем будущем министры туризма, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и другие могут отправиться в ОАЭ для проведения переговоров. Источники добавили, что энтузиазм и желание Эмиратов ускорить расширение взаимодействий удивили даже их.

Второй день визита

На второй день визита в ОАЭ Лапид побывал в Дубае — крупнейшем городе государства. Дипломат посетил израильский павильон выставки Expo-2020, в которой Израиль примет участие наряду с более чем 190 странами. Международное мероприятие, которая, как надеется Дубай, привлечет инвесторов и будет способствовать росту экономики, стартует в октябре после годичной задержки из-за пандемии коронавируса.

«Наше присутствие на выставке Expo-2020 в Дубае — отличная возможность для обеих наших стран. Во время мероприятия израильский павильон будет служить платформой для налаживания двустороннего сотрудничества в бизнесе, промышленности, инвестициях, культуре и научных кругах», — сказал представитель Израиля на выставке Элазар Коэн.

Israel's new foreign minister @yairlapid pictured today with UAE ambassador to Israel, Mohamed Al Khaja, at Dubai Expo 2020. Lapid, who co-leads a new coalition government, said "wants peace with its neighbours". Due to speak further press conf shortly @TheNationalNews pic.twitter.com/GEzl9lQxde — Rory Reynolds (@RoryReynolds) June 30, 2021

Кроме того, Лапид провел встречу с государственным министром международного сотрудничества ОАЭ и генеральным директором Expo-2020 Римом Аль Хашими. Израильские СМИ сообщают, что их беседа вышла далеко за рамки отведенного времени: политики разговорились на темы религии и философии.

התחלנו את היום בדובאי. פגישה עם שרת הפיתוח רים אל האשמי. (צילום: שלומי אמסלם, לע״מ) pic.twitter.com/8p8hRdGo0l — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) June 30, 2021

В этот же день Лапид присутствовал на церемонии открытия генерального консульства Израиля в Дубае. Дипломат назвал новое диппредставительство «центром сотрудничества», который символизирует способность двух государств думать, развиваться и изменять мир вместе.

«В июле мы подпишем еще несколько соглашений в Израиле. Так что оно [сотрудничество] будет расширяться», — сказал он журналистам.

השלום שאותו אנחנו מנציחים היום, אינו בין ממשלות ומנהיגים, אלא בין בני אדם ועמים. הוא לא השלום שלי ושל עמיתי העומדים פה, אלא של הילדים שלנו.



(צילום: שלומי אמסלם, לע"מ) pic.twitter.com/KKNDvFnQwe — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) June 30, 2021

Установление отношений

В середине сентября 2020 года в Вашингтоне Израиль при активном посредничестве администрации Дональда Трампа подписал Авраамские соглашения (названы так с отсылкой к общему происхождению Христианства, Иудаизма и Ислама от монотеистической веры семитского патриарха Авраама) о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Вплоть до этого события у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

«Хотя Авраамские соглашения были первыми в своем роде в нашем регионе, они представляют собой будущее, которое, по нашему мнению, должно стать более обыденным: будущее, в котором разногласия будут устранены в пользу диалога», — говорится в совместной статье глав МИД Израиля и ОАЭ для местных СМИ по итогам визита.

יאיר לפיד: החלטנו אחרת. اخترنا بشكل مختلف. اخترنا السلام

טור מיוחד ומשותף שפירסמתי יחד עם שייח' עבדאללה בן זאיד אל נהיאן, שר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של איחוד האמירויות. פורסם בידיעות אחרונות ובעיתון נשיונל באיחוד האמירויות.

לטור המלא>> https://t.co/oxgcUVslot @yairlapid pic.twitter.com/ItcBj2NDbN — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) July 1, 2021

Тем не менее палестинская сторона осудила Авраамские соглашения, посчитав их предательством со стороны арабских товарищей. С критикой также выступили Иран, Турция, Катар и другие страны.

За последние месяцы еврейское государство и Эмираты стремительно расширили двустороннюю торговлю и подписали инвестиционные соглашения, в том числе в газовой, технологической и других отраслях. Более 200 000 израильских туристов за это время посетили ОАЭ, гласят данные МИД Израиля.