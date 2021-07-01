«Исторический казус»: Ковитиди о Зеленском, заявившем о «флаге Украины над Госдумой»

Российский политик, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала провокационные заявления президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся России, российского руководства, а также различий между русскими и украинцами.

В интервью изданию «Интерфакс-Украина» Зеленский, в частности, заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для решения кризисных вопросов в украино-российских отношениях. При этом Зеленский отказался признать, что Украина находится под внешним управлением из Вашингтона (такое заявление сделал Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня).

Ответил Зеленский и на слова Путина, что, по сути, русские и украинцы — это один народ. Украинский президент с этим не согласился и в качестве «доказательств» своей правоты привел весьма своеобразные доводы.

По мнению Зеленского, хотя у русских и украинцев много общего, это разные народы.

«Мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, в Москве, скорее всего, ходили бы гривны [в качестве платежного средства], а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг [Украины]», — сказал он.

Также Зеленский вновь бездоказательно обвинил Россию в «захвате» украинских территорий и в «продолжающейся бойне в Донбассе».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По мнению Ольги Ковитиди, провокационные заявления Зеленского — знак того, что украинского президента нельзя воспринимать как серьезного политика.

«Есть исторические личности, а есть историческая случайность, представляющая собой политико-исторический казус, — так в комментарии ФАН Ковитиди охарактеризовала Зеленского и его правление. — Существование триединого русского народа (русских; малороссов, т. е. украинцев; белорусов) — это научно обоснованная и множество раз доказанная реальность. Поэтому высказывания президента Зеленского, пытающегося разделить неделимое — триединый русский народ, — являются ярким признаком очевидной политической недальновидности».

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а помощь, оказываемая Москвой республикам Донбасса, носит исключительно гуманитарный характер.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов ранее отметил, что Зеленский не очень знаком с историей, если позволяет себе подобные заявления об украино-российских отношениях.