Вирусный кризис: Альгис Микульскис о шансах мира на выживание при будущих пандемиях

COVID-19 и новые штаммы вируса SARS-CoV-2 поставили вопрос: что будет с цивилизацией, если на планету придет еще более серьезная инфекция? Справится ли мир, чьи самые развитые государства расслабились в своем потреблении и разучились противостоять подобным угрозам.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассуждает о перспективах человечества.

Человечество расслабилось… Полетело в космос, обуздало ядерную энергию, победило оспу, научилось запросто лечить чуму и — расслабилось! А какой же еще причиной можно объяснить все происходящее?

Коронавирус сотворил то, что за последнюю сотню лет не удавалось сотворить никакому другому возбудителю болезней: огромное количество людей оказались запертыми по домам, экономику всех без исключения государств лихорадит, ученые придумывают вакцины, а SARS-CoV-2, словно насмехаясь над ними, подкидывает все новые и новые штаммы.

Что интересно, все эти экономические и социальные катаклизмы вызваны болезнью, не сравнимой по своей смертоносности с той же чумой, унесшей в середине XIV века то ли треть, то ли две трети населения Европы. Да что там говорить, COVID-19 даже с «испанкой» ни в какое сравнение не идет! Но… Результаты его шествия по планете мы наблюдаем в реальном времени и никакого оптимизма они не вызывают.

Так что же будет с цивилизацией, если к ней «в гости» придет нечто похожее на особо опасные инфекции прошлого? В какой хаос она рухнет? Или выстоит? С этими вопросами я обратился к писателю-фантасту Андрею Мартьянову, и его прогноз оказался совершенно неутешительным.

«Я боюсь, что однажды могут появиться геморрагические лихорадки наподобие Эболы, которые будут передаваться не контактным путем, а, предположим, воздушно-капельным… Что там живет в джунглях Африки или в джунглях Амазонии — мы не знаем. И если однажды оттуда вылезет какая-нибудь новая лихорадка — сценарий один: закрывать границы наглухо, никого не пускать, уходить на карантин такого же уровня, как при вспышке оспы в Москве в 1959 году. То есть принимать строжайшие меры, в сравнении с которыми то, что происходит сейчас, — ерунда и чепуха!» — уверен Мартьянов.

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Однако, по мнению моего собеседника, новые разновидности лихорадок — это не самое страшное, что может нас ждать. Есть варианты и «повеселее» …

«Дело в том, что с середины 1980-х годов прекратились прививки от натуральной оспы. С тех пор считается, что оспа уничтожена как биологический вид… Однако есть серьезные подозрения, что это не так и что в каком-нибудь оспенном могильнике XVIII века, который однажды случайно сроют бульдозером, вирус вполне себе сохранился и кто-то не привитый его подцепит. И вот что тогда будет… У меня даже воображения не особо хватает!»

Есть у писателя-фантаста и подозрение, что COVID-19 — это абсолютно не последняя напасть, а нечто вроде «тренировки» для человечества перед появлением чего-то более опасного. Откуда оно пожалует? Да откуда угодно: от биолаборатории до тающего вследствие потепления ледника.

В одном ключе с Андреем Мартьяновым высказался и его коллега Сергей Лукьяненко, посетовав на то, что мы пока не особо выигрываем в войне с коронавирусом.

«Мы как-то проваливаем пока эту борьбу, — считает Лукьяненко. — При хорошей фармакологической базе, как это ни ужасно звучит, народ оказался не готов прививаться. Начисто забыты все успехи, все правила советских лет, которые позволили победить кучу опасных инфекций. Для человечества в целом я особо страшных перспектив не вижу, но будет серьезнейший удар по экономике. Да и локально — будут очень большие проблемы».

Глобальной ревизии требует вся мировая система здравоохранения. Да что там «ревизия»! Эту систему — мировую и глобальную — нужно просто выстраивать с нуля и начинать это делать как можно скорее.

Возможно, стоит обратиться к опыту СССР и современного Китая, то есть отодвинуть в сторонку многие признаки демократии… К тому же, случись новая пандемия — различия между «демократиями» и «диктатурами» размоются сами собой, и меры социального контроля будут одинаково авторитарными для всех обществ.

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Но даже самые жесткие действия правительств не остановят гуманитарной катастрофы в странах третьего мира. Попробуйте себе представить, как организовать полноценный режим изоляции где-нибудь в Бангладеш. Даже если это и получится, то очень скоро к инфекции присоединится голод.

Таким образом, если Андрей Мартьянов прав и нынешняя пандемия — это всего лишь «тренировка», то необходимо бить во все колокола и начинать готовиться просто немедленно! Надеюсь, наработки — как фармакологические, так и организационные — не канут в Лету и общество, победив коронавирус, не будет почивать на лаврах. Хотя, сейчас говорить о такой победе крайне рано: новые штаммы стали появляться один за другим, и останавливаться вирус, похоже, не собирается…

Почему так происходит? Потому что ничего принципиально нового люди со времен «испанки», увы, так и не придумали. Как совершенно справедливо отметил Георгий Зотов еще в конце прошлого года:

«Кажется, за прошедшие 700 лет жители Земли совершили крупную ошибку. Следовало не изобретать каждый год новые модели айфонов, а развивать медицину».

Что ж… Время еще есть, и коронавирус SARS-CoV-2, унеся почти четыре миллиона жизней по всему миру, хочется верить, всех нас чему-то да научил.