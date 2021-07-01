«Астрахань такого еще не видела»: Волочкову в купальнике упрекнули за шпагат

Астрахань, 1 июля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась растяжкой, показав свой фирменный шпагат в Астрахани. Пользователи Сети раскритиковали новое фото знаменитости.

Артистка на новом снимке в Instagram позирует в ярком купальнике на фоне морского пейзажа. Знаменитость приняла традиционную позу, чтобы продемонстрировать, что в свои 45 лет она может дать фору любому.

Впрочем, новой фотографией со шпагатом артистка не удивила поклонников, а только раззадорила. Интернет-пользователи вновь обратились к танцовщице с вопросами, когда она перестанет показывать свои шпагаты. Многие подписчики, несмотря на восторженные слова об артистке, упрекнули ее в том, что взрослые женщины откровенные фото для посторонних не публикуют.

«Просто ноги не сдвигаются, даже в Астрахани»; «Сколько уже можно везде и всюду свою рогатку расставлять? Ну правда. При всем уважении. Во всем должна быть мера. Больше нечего продемонстрировать?»; «Астрахань такого еще не видела»; «Настя, я с большим уважением отношусь к вам, но, может, хватит на камеру ноги раздвигать? Я понимаю, талант не всем дан, но вам особенный дар в раздвигании ног! Здоровья вам!» — пишут интернет-пользователи.

Знаменитость уже не первый раз сталкивается с критикой со стороны подписчиков. Но Волочкову негативные высказывания поклонников не останавливают публиковать честные и провокационные кадры.