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Шоу-бизнес
«Астрахань такого еще не видела»: Волочкову в купальнике упрекнули за шпагат
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«Астрахань такого еще не видела»: Волочкову в купальнике упрекнули за шпагат

  /   Обновлено: 01 июля 2021 13:15
Шоу-бизнес
«Астрахань такого еще не видела»: Волочкову в купальнике упрекнули за шпагат
instagram.com  /  @volochkova_art

Астрахань, 1 июля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась растяжкой, показав свой фирменный шпагат в Астрахани. Пользователи Сети раскритиковали новое фото знаменитости.

Артистка на новом снимке в Instagram позирует в ярком купальнике на фоне морского пейзажа. Знаменитость приняла традиционную позу, чтобы продемонстрировать, что в свои 45 лет она может дать фору любому.

Впрочем, новой фотографией со шпагатом артистка не удивила поклонников, а только раззадорила. Интернет-пользователи вновь обратились к танцовщице с вопросами, когда она перестанет показывать свои шпагаты. Многие подписчики, несмотря на восторженные слова об артистке, упрекнули ее в том, что взрослые женщины откровенные фото для посторонних не публикуют.

«Просто ноги не сдвигаются, даже в Астрахани»;

«Сколько уже можно везде и всюду свою рогатку расставлять? Ну правда. При всем уважении. Во всем должна быть мера. Больше нечего продемонстрировать?»;

«Астрахань такого еще не видела»;

«Настя, я с большим уважением отношусь к вам, но, может, хватит на камеру ноги раздвигать? Я понимаю, талант не всем дан, но вам особенный дар в раздвигании ног! Здоровья вам!» — пишут интернет-пользователи.

Знаменитость уже не первый раз сталкивается с критикой со стороны подписчиков. Но Волочкову негативные высказывания поклонников не останавливают публиковать честные и провокационные кадры.

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