Девушка из Братска рассказала о причинах жестокой расправы над приятелем

Братск, 1 июля. Школьница из Братска, подозреваемая в жестокой расправе над 14-летним приятелем, рассказала о причинах своего поступка. Девушке не понравились оскорбления в адрес ее и мамы.

Задержанная поведала, что хотела отомстить юноше. Подросток назвал ее и ее маму несколькими бранными словами, после чего оскорбленная жительница Братска схватилась за нож, сообщает Life.ru.

Как оказалось, сам факт обзывательства случился раньше дня трагической развязки. Ребята договорились встретиться и обсудить ситуацию, однако переговоры обернулись смертельным ножевым ранением 14-летнего мальчика. Нанеся удар, 16-летняя школьница ушла с места происшествия. Впрочем, несовершеннолетнюю преступницу оперативно задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что против юной жительницы Приангарья было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время девушке будет избрана мера пресечения.