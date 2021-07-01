Три человека погибли в ДТП с молоковозом в Башкирии

Уфа, 1 июля. Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения молоковоза и легкового автомобиля. Авария произошла на 69-м километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки.

По предварительной информации, автомобиль «Лада-Калина» на большой скорости въехал в молоковоз, который совершил выезд на встречную полосу. Легковой автомобиль не смог съехать на обочину из-за колеистой дороги и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП три человека погибли и один получил серьезные травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и представители экстренных служб разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее шесть человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Сочи. Авария произошла на дублере Курортного проспекта в Сочи.