Лукашенко указал на нежелание Запада слушать предложения России

Минск, 1 июля. Власти Запада не хотят слушать предложения России, касающиеся сохранения архитектуры международной безопасности.

Соответствующее мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Форуме регионов.

«Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, срыв интеграционных проектов и смену курса», — высказался белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Москва и Минск выдержат все западные санкции, используя период для усиления сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин выразил солидарность Минску, который противостоит нелегитимным санкциям Запада.