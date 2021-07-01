В России ужесточили уголовную ответственность за нелегальный оборот оружия

Москва, 1 июля. Закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный оборот оружия в четверг подписал президент России Владимир Путин.

Теперь за незаконный оборот огнестрельного оружия и его частей, а также боеприпасов, предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы, говорится в тексте документа, который 1 июля появился на сайте правовой информации. Вдобавок к этому, незаконный оборот крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью (до 15 лет лишения свободы).

За незаконное изготовление оружия предусматривается до 10 лет лишения свободы. В рамках закона, подписанного президентом, вводится уголовная ответственность за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей (до 2 лет).

Президент России Владимир Путин одобрил закон, вносящий ужесточающие правки в правила выдачи лицензии на огнестрельное оружие. Как сообщалось ранее, теперь первое гладкоствольное оружие любители пострелять могут заполучить только по достижении 21-летнего возраста.