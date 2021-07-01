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Иосиф Пригожин обвинил звезд российского шоу-бизнеса в отсутствии культуры

  /   Обновлено: 01 июля 2021 13:06
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил звезд российского шоу-бизнеса в отсутствии культуры
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

Москва, 1 июля. Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал современных артистов за попытки эпатировать публику и чрезмерную откровенность.

Муж певицы Валерии за кулисами фестиваля «Жара» рассказал, что его крайне разочаровывает поведение звезд, которые словно забыли о существовании культуры и морали.

«Я не против эпатажа — он бывает разный. Но есть такое понятие, как культура. И когда человек приходит на мероприятие в неподобающем виде — это говорит об отсутствии у него внутренней культуры», — выступил продюсер с обвинениями в интервью изданию «Дни.ру».

После трансляции церемонии вручения премии Муз-ТВ мероприятие в Сети назвали гей-парадом. Интернет-пользователей возмутило, что тиктокер Даня Милохин пришел в наряде, который наполовину представлял собой платье, а на другую — классический костюм. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров прибыл в компании молодого рэпера Давида Манукяна (Давы), окружив себя дюжиной накаченных полуголых мужчин.

«Сегодня шоу-бизнес — это бал фриков, но не праздник музыки. Фрики побеждают!» — резюмировал Пригожин.

Популярный продюсер всегда славился прямыми высказываниями по любому вопросу. В одном из недавних интервью Пригожин посоветовал всем россиянам спасаться от аномальной жары с помощью частого секса.

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пригожин МУЗ-ТВ дава Милохин
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