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Подростки устроили поножовщину на спортивной площадке в Подмосковье
Происшествия
Подростки устроили поножовщину на спортивной площадке в Подмосковье
pxhere.com  / 

Дмитров, 1 июля. Две компании несовершеннолетних стенка на стенку сошлись на спортивной площадке в Дмитрове. Во время побоища один из участников конфликта пырнул ножом своего оппонента.

В дежурную часть полиции из Дмитровской городской больницы 29 июня поступила телефонограмма. В ней указывалось, что за помощью в 23:00 обратился 17-летний местный житель. Врачи диагностировали у него колото-резанное ранение грудной клетки. Потерпевшего госпитализировали.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Силовики выяснили все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Они установили, что подростки перед бойней поссорились.

«Конфликт случился между двумя компаниями вечером возле сетевого магазина, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ребята договорились выяснить отношения дракой стенка на стенку на ближайшей спортивной площадке».

Драка началась в сумерках. Во время битвы один из парней достал нож и ударил им 17-летнего оппонента. После этого побоище закончилось. Пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу.

«Потерпевший является студентом первого курса местного университета. Он воспитывается в полной благополучной семье. Его отец является индивидуальным предпринимателем», — дополнил источник.

16-летний подозреваемый учится на втором курсе техникума космического приборостроения. Его воспитывает только мать. Она работает бухгалтером в коммерческом предприятии, которое находится на Дальнем Востоке.

В ходе осмотра места происшествия стражи порядка изъяли складной туристический нож, отпечатки пальцев рук и следы вещества бурого цвета.

Студент пока не признался в совершении преступления. Если его вина будет установлена в ходе следствия и доказана в суде, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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нож подростки ранение дмитров
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