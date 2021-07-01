Лукашенко заявил о непрекращающемся прессинге на Белоруссию

Минск, 1 июля. Запад продолжает оказывать колоссальное давление на Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, целью санкционной политики Запада является попытка срыва интеграционных проектов и смены курса Белоруссии. Лукашенко также отметил, что Москва и Минск только усилят экономическое сотрудничество в условиях такого давления.

Ранее Лукашенко поблагодарил Путина за публичную поддержку Белоруссии. Он также отметил важность такого решения в непростой период для республики.