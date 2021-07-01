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ВС США и Украины отработали рейдовые операции около российских границ

  /   Обновлено: 01 июля 2021 13:09
Армия
ВС США и Украины отработали рейдовые операции около российских границ
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Киев, 1 июля. Украинские и американские военнослужащие осуществили рейдовые действия около российских границ в ходе учений Sea Breeze, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Тренировки состоялись на общевойсковом полигоне «Олешковские пески», который располагается в 30 км от Херсона. Военные отработали рейдовые операции в тылу противника в три этапа. В состав единого многонационального формирования вошли морпехи США, Украины, Грузии и Молдавии.

Военнослужащие после выхода в тыл условного противника ликвидировали важные инфраструктурные объекты. Также был совершен марш в район сосредоточения, однако во время этого процесса условный оппонент устроил засаду.

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украина сша военные учения sea breeze
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