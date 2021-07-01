Лукашенко поблагодарил Путина за публичную поддержку Белоруссии

Минск, 1 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину.

Лукашенко поблагодарил президента РФ за публичную поддержку республики в непростой период на фоне попыток дестабилизации обстановки в стране.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин созвонился с Лукашенко и выразил солидарность Минску, который противостоит нелегитимным санкциям Запада. Путин подчеркнул, что Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском. Кроме того, лидеры обсудили вопрос цен на нефть и газ.