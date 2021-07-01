Лукашенко анонсировал запуск второго энергоблока Белорусской АЭС

Минск, 1 июля. Второй блок Белорусской атомной электростанции будет введен в промышленную эксплуатацию через год, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер в четверг принимает участие в пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.

Лукашенко ранее в этот день провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили аспекты сотрудничества стран, а также торгово-экономическую составляющую.

Все российские атомные станции были переведены на отечественную операционную систему. Речь идет о подключении пяти тысяч пользователей, отметили в компании «Росэнергоатом».