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Лукашенко анонсировал запуск второго энергоблока Белорусской АЭС

  /   Обновлено: 01 июля 2021 13:04
Экономика
Лукашенко анонсировал запуск второго энергоблока Белорусской АЭС
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 1 июля. Второй блок Белорусской атомной электростанции будет введен в промышленную эксплуатацию через год, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер в четверг принимает участие в пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.

Лукашенко ранее в этот день провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили аспекты сотрудничества стран, а также торгово-экономическую составляющую.

Все российские атомные станции были переведены на отечественную операционную систему. Речь идет о подключении пяти тысяч пользователей, отметили в компании «Росэнергоатом».

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белоруссия лукашенко белаэс второй блок БелАЭС
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