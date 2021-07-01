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ФСБ опубликовала видео задержания главаря террористической ячейки в Татарстане

  /   Обновлено: 01 июля 2021 13:10
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания главаря террористической ячейки в Татарстане
Prt Scr youtube.com  /  Человек и Закон

Казань, 1 июля. ФСБ России показала видео задержания главаря татарстанского подразделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в РФ).

На размещенных кадрах видны бойцы спецназа и боевик, лежащий на земле. Мужчину в автозаке отправили в здание суда для избрания меры пресечения.

Сотрудники ФСБ провели операцию совместно с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России. Главаря террористической ячейки обвиняют в распространении экстремистской идеологии и вербовке российских мусульман. У задержанного изъяли экстремистскую литературу и возбудили против него уголовное дело.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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