ФСБ опубликовала видео задержания главаря террористической ячейки в Татарстане

Казань, 1 июля. ФСБ России показала видео задержания главаря татарстанского подразделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в РФ).

На размещенных кадрах видны бойцы спецназа и боевик, лежащий на земле. Мужчину в автозаке отправили в здание суда для избрания меры пресечения.

Сотрудники ФСБ провели операцию совместно с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России. Главаря террористической ячейки обвиняют в распространении экстремистской идеологии и вербовке российских мусульман. У задержанного изъяли экстремистскую литературу и возбудили против него уголовное дело.

1 Организация запрещена на территории РФ.