Нидерланды распродают боевую авиацию в частные руки

Амстердам, 1 июля. Правительство Нидерландов объявило о решении продать партию истребителей F-16 частной компании Draken International.

Сделка была одобрена парламентом страны после соответствующего представления от военного ведомства. По имеющимся данным, чиновники готовы передать в частные руки 12 боевых самолетов. При этом в ближайшие годы будут списаны еще 28 истребителей F-16, которые продадут аналогичным образом.

Решение власти объясняют обновлением авиапарка ВВС Нидерландов. В частности, осуществляются поставки американских истребителей пятого поколения F-35A.

Ранее сообщалось, что самолеты F-35 также намерена приобрести Швейцария. Власти страны готовы потратить 6,5 миллиарда долларов на сделку с корпорацией Lockheed Martin.