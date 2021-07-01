Экс-игроку ЦСКА Гонсалесу сломали спину во время экскурсии

Сантьяго, 1 июля. Неизвестные напали на бывшего игрока ЦСКА Марка Гонсалеса. Инцидент случился в окрестностях Серро-лома-Ларга в Чили.

Во время нападения футболист находился с женой и двумя детьми на горе. Они услышали выстрел, но никак на него не отреагировали. Позже Гонсалеса стали звать. Несколько человек стали оскорблять супругу спортсмена и его детей. После этого в них полетели камни.

Спустя время на месте конфликта собрались четыре человека. Они по очереди толкали футболиста, а потом достали палку и избили. По словам пострадавшего, у него после драки сломан позвонок. Один из нападавших, со слов Гонсалеса, арестован. Мужчина переживает о том, что потасовку видели его дети.