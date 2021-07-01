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Два жителя Красноярска погибли во время пожара в частном доме
Происшествия
Два жителя Красноярска погибли во время пожара в частном доме
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области

Красноярск, 1 июля. Смертельный пожар в одном из районов области унес две жизни. Частный жилой дом загорелся в Торгашино.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу МЧС в 04:07 по местному времени, а уже к 04:29 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. В результате трагедии погибли владельцы дома. Точная причина пожара в настоящее время устанавливается. В тушении принимали участие 25 человек и девять единиц техники.

Ранее в Петербурге пенсионер погиб при пожаре в квартире. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

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пожар красноярск торгашино
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