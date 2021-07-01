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Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Казахстане

  /   Обновлено: 01 июля 2021 13:01
Общество
Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Казахстане
pixabay.com

Нур-Султан, 1 июля. Власти Казахстана ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.

Прививку от заболевания должны будут сделать представители сферы услуг, образования и торговли на всей территории страны. Исключением являются люди, которые перенесли заболевание в течение последних трех месяцев. Первый укол нужно поставить до 15 июля, вторую дозу необходимо получить до 15 августа.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее посетила Нур-Султан с официальным визитом. Она заявила, что Россия и Казахстан справляются с коронавирусом с наименьшими потерями.

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Казахстан вакцинация коронавирус
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