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Дядя Меган Маркл умер после тяжелой болезни

  /   Обновлено: 01 июля 2021 12:48
Общество
Дядя Меган Маркл умер после тяжелой болезни
Global Look Press  /  Cbs/Keystone Press Agency

Вашингтон, 1 июля. У герцогини Сассекской Меган Маркл произошла трагедия в семье: умер ее любимый дядя. Родственник в последние годы страдал от болезни Паркинсона.

По данным СМИ, Майк Маркл был милым и добрым мужчиной. Он любил, когда его расспрашивали о племяннице. И при этом всегда с удовольствием рассказывал о своей покойной жене, которую безумно любил.

Дядя Маркл гордился родственницей, которая пару лет назад стала женой британского принца Гарри. Но познакомиться с супругом Маркл мужчине так и не удалось.

«Его в его кругу знали как дядю Меган, и он часто говорил о том, как гордится ей, хотя не всегда соглашался с ее поступками. Иногда хихикал и говорил: «Не каждый день в семье появляется принц!»» — приводит The Sun слова друзей покойного.

Меган Маркл и принц Гарри живут в США. Там пара воспитывает двух детей: сына и дочь. Последняя появилась на свет в июне.

Принцу Гарри пришлось оставить жену и уехать в Лондон на открытие памятника принцессе Диане, которое состоится 1 июля, в день ее 60-летия. Как считает королевский биограф Хьюго Виккерс, Меган Маркл «откусит голову» принцу Гарри, если он решит помириться с принцем Уильямом в этот день, передает «Вечерняя Москва».

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