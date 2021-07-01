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ГИБДД рассмотрит возможность увеличения скоростного лимита в России

  /   Обновлено: 01 июля 2021 12:56
Экономика
ГИБДД рассмотрит возможность увеличения скоростного лимита в России
pixabay.com  /  PD

Москва, 1 июля. Максимальная допустимая скорость на российских дорогах может вырасти до 150 км/ч на отдельных безопасных участках.

Такое допущение сделал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такая мера может быть принята только для тех участков, где безопасность движения будет достаточно высокой.

Госавтоинспекция также рассматривает внедрение умных камер, которые могли бы выявлять нарушителей движения автоматически. В Ростовской области сообщали о поставке дронов на службу ГИБДД.

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ГИБДД скорость ограничение
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