Москва, 1 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился с поздравлением к сотрудникам телеканала «Россия-24» в связи с пятнадцатой годовщиной начала вещания.

Шойгу отметил плодотворную работу коллектива по объективному освещению деятельности Вооруженных сил России. Благодаря телеканалу жители страны всегда в курсе последних новостей, заявил министр.

«Особо отмечу плодотворную и оперативную работу телеканала по объективному освещению деятельности российских вооруженных сил, неизменную нацеленность на популяризацию военной службы, приобщение молодого поколения к истории нашего государства», — добавил он.

Ранее Сергею Шойгу присвоили звание почетного гражданина Тульской области. С такой инициативой в специальную комиссию региона обратились представители ветеранских и воинских организаций.