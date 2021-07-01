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Шойгу обратился с поздравлением к сотрудникам телеканала «Россия-24»

  /   Обновлено: 01 июля 2021 12:50
Армия
Шойгу обратился с поздравлением к сотрудникам телеканала «Россия-24»
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился с поздравлением к сотрудникам телеканала «Россия-24» в связи с пятнадцатой годовщиной начала вещания.

Шойгу отметил плодотворную работу коллектива по объективному освещению деятельности Вооруженных сил России. Благодаря телеканалу жители страны всегда в курсе последних новостей, заявил министр.

«Особо отмечу плодотворную и оперативную работу телеканала по объективному освещению деятельности российских вооруженных сил, неизменную нацеленность на популяризацию военной службы, приобщение молодого поколения к истории нашего государства», — добавил он.

Ранее Сергею Шойгу присвоили звание почетного гражданина Тульской области. С такой инициативой в специальную комиссию региона обратились представители ветеранских и воинских организаций.

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