Россия будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией

Москва, 1 июля. Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Президент выразил готовность развивать многоплановые отношения с республикой. Стороны созвонились в преддверии пленарного заседания VIII Форума регионов России и Белоруссии.

Владимир Путин в ходе беседы отметил, что солидарен с республикой в противостоянии нелегитимным санкциям Запада. По данным пресс-службы Кремля, политики уделили внимание давлению на Белоруссию.