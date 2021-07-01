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Россия будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией

  /   Обновлено: 01 июля 2021 13:23
Политика
Россия будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией
pixabay.com

Москва, 1 июля. Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Президент выразил готовность развивать многоплановые отношения с республикой. Стороны созвонились в преддверии пленарного заседания VIII Форума регионов России и Белоруссии.

Владимир Путин в ходе беседы отметил, что солидарен с республикой в противостоянии нелегитимным санкциям Запада. По данным пресс-службы Кремля, политики уделили внимание давлению на Белоруссию.

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