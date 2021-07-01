Трое жителей Анапы предстанут перед судом по обвинению в убийстве

Анапа, 1 июля. Расследование уголовного дела о групповом убийстве местного жителя завершено. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в январе текущего года трое мужчин в возрасте от 34 до 37 лет помогали знакомому и его сожительнице перевозить мебель в арендуемую квартиру. После этого они распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из помощников начал оказывать женщине знаки внимания, после чего между ним и арендатором завязался конфликт.

Злоумышленник ударил оппонента по лицу, после чего велел приятелям избивать его ногами и руками. Пока мужчине наносили удары, обвиняемый изнасиловал его возлюбленную. Все это происходило на протяжении четырех часов, после чего арендатора изрезали и задушили ремнем.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью и изнасиловании, соединенном с угрозой убийства. Фигурантам предъявлены обвинения, с начала расследования они находятся под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Еще одно жуткое убийство произошло в Свердловской области. Гробовщик заманил в свое жилище 11-летнюю девочку, изнасиловал и задушил.