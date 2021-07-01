Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 13:26
13:25
Общество
Библиотека на колесах: праздничные трамваи запустили во Владивостоке ко Дню города
13:24
Политика
Лукашенко выступил с инициативой по Союзному государству
13:22
Общество
В России увеличат срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде
13:21
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в штаб Олега Степанова
13:18
Экономика
Лесозаготовители считают необходимым введение системы прослеживаемости древесины
13:18
Весь мир
Калифорния ввела санкции против 17 штатов США из-за «ущемления прав ЛГБТ»
13:18
Политика
Лукашенко назвал Россию постоянным стратегическим партнером Белоруссии
13:15
Весь мир
Глава СОМБ и СМИ ЦАР опровергли клевету западной прессы о ситуации в республике
13:15
Общество
Дмитрий Астрахан: Мне важно, чтобы фильм «Судьба диверсанта» задел молодых людей
13:13
Шоу-бизнес
«Астрахань такого еще не видела»: Волочкову в купальнике упрекнули за шпагат
Все новости

Трое жителей Анапы предстанут перед судом по обвинению в убийстве
Происшествия
Трое жителей Анапы предстанут перед судом по обвинению в убийстве
freepik.com  /  Designed by Freepik

Анапа, 1 июля. Расследование уголовного дела о групповом убийстве местного жителя завершено. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в январе текущего года трое мужчин в возрасте от 34 до 37 лет помогали знакомому и его сожительнице перевозить мебель в арендуемую квартиру. После этого они распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из помощников начал оказывать женщине знаки внимания, после чего между ним и арендатором завязался конфликт.

Злоумышленник ударил оппонента по лицу, после чего велел приятелям избивать его ногами и руками. Пока мужчине наносили удары, обвиняемый изнасиловал его возлюбленную. Все это происходило на протяжении четырех часов, после чего арендатора изрезали и задушили ремнем.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью и изнасиловании, соединенном с угрозой убийства. Фигурантам предъявлены обвинения, с начала расследования они находятся под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Еще одно жуткое убийство произошло в Свердловской области. Гробовщик заманил в свое жилище 11-летнюю девочку, изнасиловал и задушил.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Трое жителей Анапы предстанут перед судом по обвинению в убийстве
суд анапа групповое убийство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru