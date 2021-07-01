В Петушках завели дело против замначальника тюрьмы

Владимир, 1 июля. Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело против замначальника Т-1 УФСИН в Покрове, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фигуранту уголовного дела грозит наказание в рамках части 1 статьи 285 УК РФ. По версии следствия, в 2020 году подозреваемый заставил осужденных выполнять работы без официального трудоустройства, сообщает источник в СК по Петушинскому району Владимирской области.

Как стало известно, тюрьма Т-1 УФСИН заключила государственный контракт с коммерческой строительной организацией на выполнение работ по замене внутренних и наружных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения в исправительном учреждении. Однако замначальника Т-1 понимал, что подрядчик не успеет закончить работы вовремя, а потому дал указание выполнить необходимый объем работ осужденным. При этом нарушитель решил это сделать без официального трудоустройства и начисления заработной платы.

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