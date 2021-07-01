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Житель Белгорода погиб от взрыва гранаты во дворе дома
Происшествия
Житель Белгорода погиб от взрыва гранаты во дворе дома
 /  Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Белгород, 1 июля. Мужчина получил смертельные травмы при взрыве гранаты на территории частного дома. Погибшему — было 68 лет.

Пострадавший погиб при взрыве боеприпаса на территории своего двора, сообщили в пресс-службе регионального СК. Ведомство начало проверку по факту происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах и обстоятельствах смертельного инцидента.

Ранее бездомная женщина погибла во время взрыва на свалке под Оренбургом. Жертвой происшествия стала 32-летняя местная жительница.

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