Житель Белгорода погиб от взрыва гранаты во дворе дома

Белгород, 1 июля. Мужчина получил смертельные травмы при взрыве гранаты на территории частного дома. Погибшему — было 68 лет.

Пострадавший погиб при взрыве боеприпаса на территории своего двора, сообщили в пресс-службе регионального СК. Ведомство начало проверку по факту происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах и обстоятельствах смертельного инцидента.

Ранее бездомная женщина погибла во время взрыва на свалке под Оренбургом. Жертвой происшествия стала 32-летняя местная жительница.