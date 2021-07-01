Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики

Тула, 1 июля. Жители села Архангельское под Тулой пытаются решить проблему своего населенного пункта с помощью видеообращения. Не сумев пробиться с вопросом на прямую линию к президенту страны, селяне разместили просьбу в интернете.

Причиной такого шага стал жуткий запах, от которого местные жители страдают на протяжении длительного времени. В селе расположена птицефабрика. Все издержки такого соседства проживающие в Архангельском ощущают с каждым вдохом. Зловонный аромат пробирает насквозь.

«Мы дышим аммиаком. Детям дышать нечем. У стариков на нервной почве повышается давление. Нам обещали убрать запах биологическими добавками, но ничего не меняется. Окна открыть невозможно. На улицу выйти невозможно», — говорят в обращении жители.

По словам проживающих в Архангельском, их неоднократные обращения в различные инстанции не возымели действия. Несмотря на проведенные прежде проверки и наложенные штрафы, птицефабрика ничего не изменила в своей деятельности и, по мнению селян, продолжает загрязнять воздух.

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