Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:25
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
16:12
Происшествия
Москвич выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка
16:08
Армия
С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
16:06
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опозорилась во время поездки в Ватикан
Все новости

Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
pixabay.com  / 

Тула, 1 июля. Жители села Архангельское под Тулой пытаются решить проблему своего населенного пункта с помощью видеообращения. Не сумев пробиться с вопросом на прямую линию к президенту страны, селяне разместили просьбу в интернете.

Причиной такого шага стал жуткий запах, от которого местные жители страдают на протяжении длительного времени. В селе расположена птицефабрика. Все издержки такого соседства проживающие в Архангельском ощущают с каждым вдохом. Зловонный аромат пробирает насквозь.

«Мы дышим аммиаком. Детям дышать нечем. У стариков на нервной почве повышается давление. Нам обещали убрать запах биологическими добавками, но ничего не меняется. Окна открыть невозможно. На улицу выйти невозможно», — говорят в обращении жители.

По словам проживающих в Архангельском, их неоднократные обращения в различные инстанции не возымели действия. Несмотря на проведенные прежде проверки и наложенные штрафы, птицефабрика ничего не изменила в своей деятельности и, по мнению селян, продолжает загрязнять воздух.

Ранее ФАН сообщал о семье из Тульской области, воспитывающей тяжелобольного ребенка. Спустя несколько лет ожидания, после вмешательства представителей ОНФ, им удалось получить положенную законодательством квартиру.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
тульская область птицефабрика запах обращение видеообращение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru