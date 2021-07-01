Дмитрий Астрахан: Мне важно, чтобы фильм «Судьба диверсанта» задел молодых людей

1 июля в прокат выходит картина «Судьба диверсанта» режиссера Дмитрия Астрахана о подвиге советского подпольщика, совершившего самую большую сухопутную диверсию Второй мировой войны. Фильм основан на реальных событиях, прототип главного героя картины — белорусский партизан Федор Крылович по кличке «Герой».

В эксклюзивном интервью ФАН создатель известных мелодрам «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Подари мне лунный свет» рассказывает, как снималась военная драма, почему лучшие фильмы о войне — не о войне, а о людях.

Кадр из фильма «Судьба диверсанта» /

«Это история подлинного героя»

— Дмитрий Хананович, традиционный вопрос. О чем кино?

— Фильм о мнимых и подлинных героях. Есть герои, которые воевали не за чины и славу, а ради жизни на земле. Мнимые герои решали свои карьерные вопросы, вопросы наград, пользовались чужими славой и заслугами. К сожалению, и это было.

«Судьба диверсанта» — история подлинного героя. Его реальный прототип, Федор Крылович, совершил подвиг. Во время оккупации Белоруссии он возглавлял диверсионный отряд и провел одну из самых больших сухопутных диверсий Второй мировой войны. Только спустя годы после войны награда находит героя. Умер он достаточно молодым, сказались ранения.

Мы рассказываем о дружбе, предательстве, героизме, порядочности, причем рассказываем через общечеловеческие ценности.

— В каком жанре снят фильм?

— Мне очень нравился фильм «Белое солнце пустыни» — приключенческий боевик на тему гражданской войны. Абсолютно вымышленная история. На фоне войны, революции — увлекательные герои, мы им сочувствуем, сопереживаем. Именно такой жанр позволяет говорить о важных, героических вещах, и при этом говорить о них легко, чтобы трогало. Жанр очень мне близкий.

Задача была сделать трогательное, эмоционального кино про людей, где есть человеческий разговор, где главному герою можно сострадать и волноваться за него. Наш фильм рождает светлые чувства, а главное — желание быть похожим на главного героя.

— Почему вы взялись снимать военное кино именно сейчас?

— Об истории главного героя я узнал лет 5 назад и мне показалось, что может быть такой фильм. В большой палитре наших фильмов о Великой Отечественной войне, о коллаборационизме, о том, как люди жили в оккупации, фильмов мало. Большого кино тему отчасти затрагивало, но не поднимало.

События в нашей картине происходят в Белоруссии, на оккупированной немецкими войсками территории. В любом фильме про войну будет история про человека, будет главный герой и его путь в условиях войны или мира. Мне было важно, чтобы фильм попадал в молодого зрителя, задел сегодняшних молодых людей.

Кадр из фильма «Судьба диверсанта» /

«Лучшие фильмы о войне — это фильмы о людях, о взаимоотношениях»

– Какие ожидания у вас в целом от зрителя?

— Выходит картина. Ребятам прокатчикам из молодой компании «Веста» она понравилась, и они предложили мне запустить ее в прокат. Я буду рад, что люди посмотрят картину и захотят ее пересматривать.

— Обязательно ли, чтобы в фильме о войне главный герой был положительным, а не рефлексирующим, например?

— Главный герой может быть разным. В нашем фильме — это человек, достойный подражания. Главный герой картины — железнодорожник Алесь Арлович, подпольщик, в партизанском отряде его кликали «Герой». Мы показываем человека в экстремальных ситуациях, где у героя стоит выбор между жизнью и смертью. Это происходит с ним ежедневно, постоянно. Это история про героизм.

О войне можно рассказывать по-разному, в том числе как одна армия побеждает другую. С батальными сценами или без. Вообще, лучшие фильмы о войне — они не о войне. Война — это фон, а фильмы — о людях, о взаимоотношениях людей.

— «Диверсанты» прежде были в названиях других кинолент. Вас не смутили возможные ассоциации?

— Да, этот момент есть, название неоднократно использовано. Меня это не очень пугает. В начале 1990-х на еврейскую тему было снято множество фильмов, а уже после этого мы сделали «Изыди!», и ничего, он выделился! Я надеюсь, и наш фильм своей индивидуальностью выделится из рядя фильмов про диверсантов. Если кино интересное и хорошее, то все будет в порядке.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Сейчас у меня идет спектакль «Доходное место» по Островскому в Театре «Ленком». Я очень рад, что моя постановка тепло принимается. Так сложилось, что у меня состоялся театральный дебют на московской сцене. Я сыграл в этом спектакле одну из главных ролей, поскольку из-за болезни артиста вынужден был заменить его на премьере. В кино готовимся пока что, рано еще говорить. Думаю, над своей постановкой.

Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер театра и кино, продюсер, актер Дмитрий Астрахан родился 17 марта 1957 года в Ленинграде.

В 1982 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в классе профессора Александра Музиля.

С 1981 по 1996 год поставил более 40 спектаклей в разных театрах — Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, Рижском русском театре имени Михаила Чехова и других. В 2011–2014 годах был ведущим телепроекта «Я пою» на белорусском телеканале ОНТ.

Специализируется на психологических драмах. Широкую известность получил как режиссер фильмов «Изыди!» (1991), «Подари мне лунный свет» (2001), «Ты у меня одна» (1993) и «Все будет хорошо» (1995). В 2012 году снял жесткую драму «Деточки».

Стал востребованным актером после роли администратора Леонида Фридмана в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011).