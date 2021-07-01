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Синоптики предупредили жителей Крыма о ливнях с 3 по 8 июля

  /   Обновлено: 01 июля 2021 12:43
Общество
Синоптики предупредили жителей Крыма о ливнях с 3 по 8 июля
pixabay.com

Симферополь, 1 июля. Сильные дожди ожидаются в Республике Крым в ближайшие дни, с 3 по 8 июля, предупредили синоптики.

При этом в начале месяца тропическая воздушная масса принесет на полуостров жаркую и сухую погоду. 1 и 2 июля температура воздуха составит до +28…+33 градусов.

С 3 июля в Симферополе днем возможен кратковременный дождь с грозой. Однако температура воздуха существенно не изменится, отметили метеорологи.

Благодаря сильным июньским ливням Ялта смогла накопить более чем годовой запас жидкости в водохранилищах. Стихия также затронула Керчь, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

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погода крым дождь
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