Массовая аннуляция бронирований на отдых в Сочи: фейк или правда

Новые правила заселения в отели Краснодарского края уже спугнули тысячи туристов, которые хотели провести свой отпуск на Черноморском побережье.

В мэрии Сочи ФАН рассказали, что в течение пяти дней после введения ограничений был проведен анализ отмен бронирований.

«По данным, которые мы получили от отельеров, процент отмен в среднем по городу на июль и август составляет порядка 4%. Срез по аннуляциям проводится еженедельно. Поэтому мы будем отслеживать эту динамику», — заявили ФАН в администрации Сочи.

Сейчас отмечается приостановка новых бронирований на август и далее на осень, однако власти уверены, что по мере иммунизации жителей в регионах бронирование туров будет возобновлено.

«Сейчас в городе Сочи на прием гостей работает 2374 объекта размещения. Загрузка объектов размещения составляет 88%, в ряде крупных санаториев и отелей достигает 100%. Единовременно на территории курорта находится более 180 тысяч гостей», — рассказала Инна Петухова, заместитель главы администрации Сочи.

Что изменилось на курортах Сочи и Краснодарского края

Напомним, что ограничения, вводимые с 1 июля и далее с 1 августа, касаются только требований к гостям, заселяющихся в средства размещения. Предъявлять соответствующие документы гостю необходимо только при заселении в отель, санаторий или иное средство размещения.

Начиная с 1 июля все средства размещения принимают гостей только при наличии отрицательного теста ПЦР или сертификата о вакцинации. Еще можно будет предъявить медицинский документ о перенесенном коронавирусе, в том числе можно показать сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета Госуслуг (не более шести месяцев со дня выздоровления до дня размещения).

С 1 августа гостям будет необходимо предъявлять только сертификат о вакцинации либо документ о перенесенном коронавирусе. Также отельеров устроит справка о медотводе с отрицательным ПЦР.

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В мэрии Сочи ФАН также рассказали о том, как контролируется размещение туристов в частном секторе. Добавим, что все гостевые дома и частные мини-отели внесены в реестр средств размещения Сочи.

«Таких объектов у нас свыше двух тысяч. И все они попадают под новые требования заселения гостей. Уже с сегодняшнего дня во всех районах курорта к работе приступают мобильные группы, которые проводят выборочный мониторинг средств размещения», — рассказали в администрации Сочи.

Добавим, что будет проводиться анализ обращений граждан, в том числе в социальных сетях, на предмет соблюдения требований. Если будут выявлены нарушения, то информацию оперативно передадут в Роспотребнадзор.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин перечислил альтернативы курортам Краснодарского края. Второй год подряд туроператоры наблюдают интерес к путешествиям в Калининградскую область, Карелию и на Байкал.