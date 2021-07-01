Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 13:25
13:22
Общество
В России увеличат срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде
13:21
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в штаб Олега Степанова
13:18
Экономика
Лесозаготовители считают необходимым введение системы прослеживаемости древесины
13:18
Весь мир
Калифорния ввела санкции против 17 штатов США из-за «ущемления прав ЛГБТ»
13:18
Политика
Лукашенко назвал Россию постоянным стратегическим партнером Белоруссии
13:15
Весь мир
Глава СОМБ и СМИ ЦАР опровергли клевету западной прессы о ситуации в республике
13:15
Общество
Дмитрий Астрахан: Мне важно, чтобы фильм «Судьба диверсанта» задел молодых людей
13:13
Шоу-бизнес
«Астрахань такого еще не видела»: Волочкову в купальнике упрекнули за шпагат
13:13
Происшествия
Девушка из Братска рассказала о причинах жестокой расправы над приятелем
13:12
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с молоковозом в Башкирии
Все новости

Создатель «Викингов» снимет многосерийный фильм о блокаде Ленинграда
Общество
Создатель «Викингов» снимет многосерийный фильм о блокаде Ленинграда
Кадр из сериала «Викинги»

Лос-Анджелес, 1 июля. Автор популярных телесериалов «Викинги» и «Тюдоры» Майкл Херст анонсировал новый проект. Режиссер планирует снять многосерийный фильм о блокаде Ленинграда.

История в фильме будет базироваться на книгах Анны Рид «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944». Сценарий напишет автор проекта, а продюсированием займется Мора Аксельрод. Херст рассказал, что ему важно показать голос каждого человека, которого затронули эти страшные события.

«Поскольку подлинный голос людей имеет решающее значение для рассказа реальной истории, одним из важных ресурсов являются дневники, которые вели так многие люди, в особенности женщины, в городе», — рассказал Херст.

В новом сериале большинство главных героев будут женского пола. Выбор обусловлен окружающей реальностью, в которой все мужчины ушли на фронт, оставив женщин дома. Херст считает правильным рассказать о блокаде через такой опыт.

Российские кинематографисты также готовят проект, посвященный Второй мировой войне. Режиссер Николай Лебедев завершил съемку ленты «Нюрнберг», в которой будет раскрываться история международного военного трибунала над фашистами. Известный актер Сергей Безруков сыграл роль советского адвоката Романа Руденко.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Создатель «Викингов» снимет многосерийный фильм о блокаде Ленинграда
блокада ленинграда сериал викинги херст
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru