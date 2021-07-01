Создатель «Викингов» снимет многосерийный фильм о блокаде Ленинграда

Лос-Анджелес, 1 июля. Автор популярных телесериалов «Викинги» и «Тюдоры» Майкл Херст анонсировал новый проект. Режиссер планирует снять многосерийный фильм о блокаде Ленинграда.

История в фильме будет базироваться на книгах Анны Рид «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944». Сценарий напишет автор проекта, а продюсированием займется Мора Аксельрод. Херст рассказал, что ему важно показать голос каждого человека, которого затронули эти страшные события.

«Поскольку подлинный голос людей имеет решающее значение для рассказа реальной истории, одним из важных ресурсов являются дневники, которые вели так многие люди, в особенности женщины, в городе», — рассказал Херст.

В новом сериале большинство главных героев будут женского пола. Выбор обусловлен окружающей реальностью, в которой все мужчины ушли на фронт, оставив женщин дома. Херст считает правильным рассказать о блокаде через такой опыт.

Российские кинематографисты также готовят проект, посвященный Второй мировой войне. Режиссер Николай Лебедев завершил съемку ленты «Нюрнберг», в которой будет раскрываться история международного военного трибунала над фашистами. Известный актер Сергей Безруков сыграл роль советского адвоката Романа Руденко.