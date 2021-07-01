Холдинг «Ямал-Медиа» сообщил о запуске нового флагманского сайта

Салехард, 1 июля. Медиахолдинг ЯНАО обновил сайт на yamal-media.ru. Теперь портал станет визитной карточкой АНО «Ямал-Медиа».

Портал «Ямал-Регион» разработали десять лет назад. Позже сайт начал устаревать и перестал соответствовать ожиданиям требовательной аудитории. Именно поэтому разработчиков попросили сделать быстрый и удобный портал, отвечающий требованиям современного мультимедийного СМИ, отметил генеральный директор холдинга «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин.

В итоге сайт обладает понятным интерфейсом, кратким меню с выпадающими списками. Пользователи увидят новый формат — тексты, лонгриды, фотогалереи. Изменения коснулись и ИА «Север-Пресс», и сетевого издания «Красный Север» — теперь у них новые логотипы. Также холдинг планирует развивать общение с публикой.

Ранее сообщалось, что «Ямал-Медиа» открыл регистрацию на массовый забег в Салехарде. Мероприятие пройдет в региональной столице 3 июля 2021 года.