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Холдинг «Ямал-Медиа» сообщил о запуске нового флагманского сайта
Общество
Холдинг «Ямал-Медиа» сообщил о запуске нового флагманского сайта
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Салехард, 1 июля. Медиахолдинг ЯНАО обновил сайт на yamal-media.ru. Теперь портал станет визитной карточкой АНО «Ямал-Медиа».

Портал «Ямал-Регион» разработали десять лет назад. Позже сайт начал устаревать и перестал соответствовать ожиданиям требовательной аудитории. Именно поэтому разработчиков попросили сделать быстрый и удобный портал, отвечающий требованиям современного мультимедийного СМИ, отметил генеральный директор холдинга «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин.

В итоге сайт обладает понятным интерфейсом, кратким меню с выпадающими списками. Пользователи увидят новый формат — тексты, лонгриды, фотогалереи. Изменения коснулись и ИА «Север-Пресс», и сетевого издания «Красный Север» — теперь у них новые логотипы. Также холдинг планирует развивать общение с публикой.

Ранее сообщалось, что «Ямал-Медиа» открыл регистрацию на массовый забег в Салехарде. Мероприятие пройдет в региональной столице 3 июля 2021 года.

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сайт портал ямал-регион
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