Истребитель F-16 ВВС Бельгии врезался в здание на нидерландской авиабазе

Брюссель, 1 июля. Бельгийский военный самолет F-16 врезался в объект на авиабазе Военно-воздушных сил Нидерландов. Взрыва и возгорания не произошло, передает издание Belga.

В результате инцидента пострадали два человека, включая пилота, которому удалось спастись. Дополнительная информация о произошедшем поступит в ближайшее время, заявили в минобороны Бельгии.

Известно лишь, что столкновение произошло утром 1 июля. Истребитель во время запуска врезался в здание напротив. Причина инцидента выясняется, уже начато расследование.

Ранее сообщалось, что болгарский военный самолет МиГ-29 потерпел крушение в Черном море. Инцидент произошел во время учений «Шабла-21».