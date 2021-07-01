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Истребитель F-16 ВВС Бельгии врезался в здание на нидерландской авиабазе

  /   Обновлено: 01 июля 2021 12:40
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Армия
Истребитель F-16 ВВС Бельгии врезался в здание на нидерландской авиабазе
wikipedia.org  /  Gerard van der Schaaf

Брюссель, 1 июля. Бельгийский военный самолет F-16 врезался в объект на авиабазе Военно-воздушных сил Нидерландов. Взрыва и возгорания не произошло, передает издание Belga.

В результате инцидента пострадали два человека, включая пилота, которому удалось спастись. Дополнительная информация о произошедшем поступит в ближайшее время, заявили в минобороны Бельгии.

Известно лишь, что столкновение произошло утром 1 июля. Истребитель во время запуска врезался в здание напротив. Причина инцидента выясняется, уже начато расследование.

Ранее сообщалось, что болгарский военный самолет МиГ-29 потерпел крушение в Черном море. Инцидент произошел во время учений «Шабла-21».

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бельгия нидерланды f-16
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