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Военный аналитик предупредил об угрозе высадки десанта НАТО в Крыму
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Армия
Военный аналитик предупредил об угрозе высадки десанта НАТО в Крыму
wikipedia.org  /  Federal Government - US Navy

Москва, 1 июля. Чувство собственной безнаказанности, с которым НАТО идет на провокации в Черном море, может стать причиной еще одной опасной авантюры, заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

Ранее британский эсминец HMS Defender нарушил морские границы РФ у берегов Крыма. Корабль сменил курс лишь после того, как российские военные открыли предупредительный огонь. С тех пор повторить провокацию решились корабль ВМС Нидерландов Evertsen и американский эсминец USS Ross, и это не предел, приводит слова эксперта издание «Политика Сегодня».

«Пока учения Sea Breeze продолжаются, такие «проверки на прочность» вряд ли закончатся. Задача НАТО – показать, что Черное море – это не территория России», — разъяснил Кнутов.

В этой связи он призывает российских военных жестко реагировать на выпады со стороны Альянса, избегая при этом радикальных мер. По мнению эксперта, достаточно сбросить бомбу в километре от судна неприятеля, чтобы тот образумился. Проблема в том, что НАТО может пойти еще дальше, предупреждает Кнутов.

«Возникает опасение, что Североатлантический альянс может провести высадку на территории Крыма, захватить какой-то плацдарм и тут же предложить перемирие. Они уверены, что русские делать ничего не будут и силу не применят», — констатировал он.

Ранее, как сообщает INFOX, Россия посоветовала Соединенным Штатам забыть дорогу в Черное море. Несмотря на это, в НАТО официально отказались сворачивать военные мероприятия, которые провоцируют эскалацию напряженности в регионе.

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россия нато черное море крым кнутов
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