Путин утвердил новые полномочия для Генпрокуратуры на мировой арене

Москва, 1 июля. Генпрокуратура будет представлять интересы России в международных инстанциях. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Министерство юстиции больше не будет представлять страну в международных инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека. Подписанный президентом документ возлагает эти полномочия на Генпрокуратуру РФ.

Орган сможет спрашивать в Конституционном суде, допускается ли исполнение решений межгосударственных инстанций или они противоречат Конституции РФ. Такое же право есть у президента, Правительства РФ и Верховного суда.

Владимир Путин ранее узаконил обязательное открытие представительств интернет-компаний в России. Речь идет о международных IT-гигантах с российской аудиторией более 500 тысяч пользователей.