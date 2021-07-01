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Анжелика Варум сравнила первые годы жизни с Леонидом Агутиным с войной
Шоу-бизнес
Анжелика Варум сравнила первые годы жизни с Леонидом Агутиным с войной
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 июля. Певица Анжелика Варум больше 20 лет живет с артистом Леонидом Агутиным. Начало их отношений было далеко не радужным, даже напоминало войну.

Варум и Агутин считаются одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса. Влюбленные вместе почти четверть века, а в июле будет 21 год, как они зарегистрировали отношения официально.

Как признается Варум, первые годы жизни в браке с Агутиным были сложными. Они долго привыкали жить на одной территории. Для исполнительницы это стало настоящим испытанием, «несмотря на схожесть во взглядах и удовольствие в общении».

«Приходилось часто идти на уступки и искать компромиссные решения. На это уходило неожиданно много энергии. Чувствовала себя как на войне. И на этой войне мы с мужем то сдавали, то опять отвоевывали свои позиции до тех пор, пока не разобрались каждый в своих правах», — откровенно сказала Варум в интервью журналу «Коллекция каравана историй».

У Варум и Агутина есть дочь Елизавета-Мария. У девушки двойная фамилия, но она считает, что эффектнее, чтобы ее называли Лизой Варум. У музыканта есть еще одна дочь, которую от него родила бывшая балерина Мария Воробьева. Так как отношения не были узаконены, ребенок носит фамилию матери, пишет «Вечерняя Москва».

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