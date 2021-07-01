Верховный лидер Ирана назначил нового главу судебной власти

Тегеран, 1 июля. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил нового главу судебной власти в стране. Этот пост занял Голам Хосейн Мохсени Эджехи.

Новый глава судебной власти сменил на этой должности Эбрахима Раиси, который в июне был избран президентом Ирана. Указ о назначении Эджехи был издан в четверг.

В опубликованном документе Хаменеи поблагодарил Раиси за его заслуги в судебной сфере, а также отметил успехи Эджехи и многолетний опыт работы в этой области. Верховный лидер заявил, что именно эти факторы повлияли на его решение о назначении Эджехи на новый пост.

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei appointed Hojjatoleslam Gholam Hossein Mohseni Ejei as the new Iranian judiciary chief on Thursday. pic.twitter.com/vHY7b09owo — IranGov.ir (@Iran_GOV) July 1, 2021

Хаменеи подчеркнул, что перед чиновником сейчас стоит большое количество вызовов — в частности, по защите прав иранских граждан, надзору за должным исполнением законов республики и решительной борьбе с коррупцией.

До своего назначения Голам Хосейн Мохсени Эджехи занимал должность заместителя председателя судебной власти Ирана, а ранее — пресс-секретаря Верховного суда. Помимо этого в послужном списке чиновника — пост генерального прокурора страны и министра разведки.

Новый лидер

Прежний лидер судебной власти Эбрахим Раиси оставляет свои полномочия в связи с победой на президентских выборах, которые прошли в Иране 18 июня. Он заручился поддержкой 18 021 945 иранских граждан. Ожидается, что официально Раиси вступит в должность в августе.

Today is the day of celebration of the Iranian nation.

Congratulations on the victory of Ayatollah #Raisi in the #elections pic.twitter.com/it0R7r0PJ8 — Laiq Hasan (@HasanLaiqHasan) June 19, 2021

Ультраконсерватор после своего избрания уже обозначил дальнейший курс на развитие Ирана. Среди приоритетных целей новой администрации — борьба с коррупцией, искоренение бедности, пресечение дискриминации, социально-экономические реформы.

Кроме того, Раиси, вопреки ожиданиям консервативного подхода, заявил о нежелании вести жесткую борьбу с оппозицией.

«Руководители правительства патриотичны и озабочены решением проблем народа. Каждый, кто любит людей и революцию, будет нашим партнером», — заявил он.

Одним из ключевых вызовов, которые стоят перед администрацией Эбрахима Раиси, остается возможное возобновление ядерной сделки. Это соглашение, подписанное Ираном и странами группы «5+1» (Россия, Франция, Великобритания, Германия, Китай и США) в 2015 году, было призвано ограничить ядерную программу Ирана в обмен на снятие некоторых санкций в отношении Тегерана.

Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из договора по решению тогдашнего президента Дональда Трампа, усилив антииранские ограничительные меры. В ответ на это Тегеран стал последовательно наращивать уровень обогащения урана на своих ядерных объектах.

Iran’s top negotiator to Vienna talks on the revival of the 2015 nuclear deal says Tehran has already made its tough decision to save the agreement and it is now time for the other parties to act similarly for the accord. https://t.co/vnpM3kPtor — Press TV (@PressTV) June 27, 2021

В 2021 году наметилась «оттепель» в вопросе возобновления сделки. В частности, прогресса по данному вопросу удалось достичь за счет проведения переговоров в Вене, где в обсуждении были задействованы все стороны соглашения. На сегодняшний день состоялось уже шесть раундов диалога, при этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце июня сообщил о выходе переговоров на финишную прямую.

«Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение. Но последний шаг — он трудный самый, все далеко идущие политические решения будут приниматься в столицах соответствующих государств», — заявлял дипломат.

????????DFM S.#Ryabkov at @RenCap on #JCPOA:



????We’re almost on the finish line & I’m not exaggerating, but the final step is the hardest.



I think it’s a matter of weeks, not months. But if all decisions are made before the next round of #ViennaTalks, we can even be done within days. pic.twitter.com/ZmQzjryOPO — Russian Mission Vienna (@mission_rf) June 23, 2021

Уходящая администрация иранского президента Хасана Роухани также отмечала, что ожидает принятия решения по возобновлению сделки до инаугурации Раиси. В офисе Роухани выражали опасения, что консерватор, известный своей жесткой позицией в отношении Запада, может затормозить этот процесс.

Однако сам Раиси подчеркивал, что планирует работать над сохранением соглашения. То же, по его словам, касается и остальных важных для Ирана документов и договоренностей.