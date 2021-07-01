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Верховный лидер Ирана назначил нового главу судебной власти
Весь мир
Верховный лидер Ирана назначил нового главу судебной власти
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Тегеран, 1 июля. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил нового главу судебной власти в стране. Этот пост занял Голам Хосейн Мохсени Эджехи.

Новый глава судебной власти сменил на этой должности Эбрахима Раиси, который в июне был избран президентом Ирана. Указ о назначении Эджехи был издан в четверг.

В опубликованном документе Хаменеи поблагодарил Раиси за его заслуги в судебной сфере, а также отметил успехи Эджехи и многолетний опыт работы в этой области. Верховный лидер заявил, что именно эти факторы повлияли на его решение о назначении Эджехи на новый пост.

Хаменеи подчеркнул, что перед чиновником сейчас стоит большое количество вызовов — в частности, по защите прав иранских граждан, надзору за должным исполнением законов республики и решительной борьбе с коррупцией.

До своего назначения Голам Хосейн Мохсени Эджехи занимал должность заместителя председателя судебной власти Ирана, а ранее — пресс-секретаря Верховного суда. Помимо этого в послужном списке чиновника — пост генерального прокурора страны и министра разведки.

Новый лидер

Прежний лидер судебной власти Эбрахим Раиси оставляет свои полномочия в связи с победой на президентских выборах, которые прошли в Иране 18 июня. Он заручился поддержкой 18 021 945 иранских граждан. Ожидается, что официально Раиси вступит в должность в августе.

Ультраконсерватор после своего избрания уже обозначил дальнейший курс на развитие Ирана. Среди приоритетных целей новой администрации — борьба с коррупцией, искоренение бедности, пресечение дискриминации, социально-экономические реформы.

Кроме того, Раиси, вопреки ожиданиям консервативного подхода, заявил о нежелании вести жесткую борьбу с оппозицией.

«Руководители правительства патриотичны и озабочены решением проблем народа. Каждый, кто любит людей и революцию, будет нашим партнером», — заявил он.

Одним из ключевых вызовов, которые стоят перед администрацией Эбрахима Раиси, остается возможное возобновление ядерной сделки. Это соглашение, подписанное Ираном и странами группы «5+1» (Россия, Франция, Великобритания, Германия, Китай и США) в 2015 году, было призвано ограничить ядерную программу Ирана в обмен на снятие некоторых санкций в отношении Тегерана.

Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из договора по решению тогдашнего президента Дональда Трампа, усилив антииранские ограничительные меры. В ответ на это Тегеран стал последовательно наращивать уровень обогащения урана на своих ядерных объектах.

В 2021 году наметилась «оттепель» в вопросе возобновления сделки. В частности, прогресса по данному вопросу удалось достичь за счет проведения переговоров в Вене, где в обсуждении были задействованы все стороны соглашения. На сегодняшний день состоялось уже шесть раундов диалога, при этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце июня сообщил о выходе переговоров на финишную прямую.

«Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение. Но последний шаг — он трудный самый, все далеко идущие политические решения будут приниматься в столицах соответствующих государств», — заявлял дипломат.

Уходящая администрация иранского президента Хасана Роухани также отмечала, что ожидает принятия решения по возобновлению сделки до инаугурации Раиси. В офисе Роухани выражали опасения, что консерватор, известный своей жесткой позицией в отношении Запада, может затормозить этот процесс.

Однако сам Раиси подчеркивал, что планирует работать над сохранением соглашения. То же, по его словам, касается и остальных важных для Ирана документов и договоренностей.

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