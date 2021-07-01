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Иммунолог поддержала совет Роспотребнадзора исключить физнагрузки после вакцинации
Общество
Иммунолог поддержала совет Роспотребнадзора исключить физнагрузки после вакцинации
wikipedia.org  /  Dgeise / CC BY-SA 4.0

Отказ от физических нагрузок позволит организму легко перенести вакцинацию. Об этом в беседе с ФАН рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Эксперт поддержала рекомендацию Роспотребнадзора воздержаться от интенсивных физических нагрузок после прививки от COVID-19.

«Вакцинация — это нагрузка на иммунную систему. Это своеобразный всплеск, поэтому любые экстремальные, интенсивные перегрузки усиливают напряжение. Я рекомендую делать прививку перед выходными, отдыхать и пить побольше жидкости. Благодаря этому реакция пройдет менее агрессивно, чем в сочетании с чрезмерной активностью», — сообщила специалист.

Ирина Ярцева также одобрила совет ведомства отказаться от посещения сауны после прививки.

«Резкие перепады температур представляют собой большую нагрузку на весь организм, сердечно-сосудистую систему. Причем в случае чего потом человек будет винить во всем вакцину и даже не вспомнит о том, что сам перегрузил себя», — пояснила собеседница ФАН.

Иммунолог поддержала советы Роспотребнадзора исключить физнагрузки после вакцинации
pixabay.com  / 

В завершение она напомнила, что необходимо внимательнее относиться к своему здоровью.

«Если вы хотите, чтобы вакцинация прошла максимально незаметно для вас, то исключите экстремальные перегрузки. Иммунная система отвечает за все, в том числе и за поддержание устойчивости к воздействию внешних факторов. Дайте своему организму время, тогда риск осложнений будет меньше», — подытожила иммунолог.

Ранее диетолог Ирина Писарева поддержала совет Роспотребнадзора по здоровому питанию. Эксперт отметила, что запеченный картофель гораздо полезнее для человека, чем жаренный.

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роспотребнадзор вакцинация
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