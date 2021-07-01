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Банк России рассматривает новые механизмы борьбы с ростом цен

  /   Обновлено: 01 июля 2021 12:16
Экономика
Банк России рассматривает новые механизмы борьбы с ростом цен
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Центральный банк России приступает к пересмотру кредитно-денежной политики (КДП) в рамках борьбы с ростом цен. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Основными элементами для решения проблем, стоящих перед экономикой России, регулятор видит управление ключевой ставкой и нормой обязательного резервирования для банков. ЦБ не делал обзор своей КДП с 2014 года, несмотря на то, что международные организации рекомендуют пересматривать каждые пять лет, пишет Lenta.ru.

Первым шагом в изменении политики станет отказ от нынешнего подхода к регулированию уровня инфляции. Сейчас установлен таргет в 4% годовых, но в последнее время его очень сложно соблюдать. Как будет изменен целевой показатель, Набиуллина не уточнила.

Курс Центробанка на ужесточение кредитно-денежной политики уже отразился на ставках по ипотеке. Более 30 банков подняли проценты по жилищным кредитам.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии высказал мнение, что новый урожай поможет снизить цены на продукты. Нынешнее подорожание продовольствия является общемировой тенденцией, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

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банк россии набиуллина центробанк инфляция рост цен
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