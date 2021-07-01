Путин и Лукашенко обсудили цены на нефть и газ

Санкт-Петербург, 1 июля. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили о ценообразовании на энергоносители.

Разговор глав государств состоялся на открытии саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает издание «БелТА». Лукашенко сравнивал стоимость кубометра газа в Евросоюзе и в Белоруссии, разница составила более 120 долларов. Путин отметил, что это «большое преимущество для наших союзников».

Глава белорусского государства говорил о необходимости развития экономического взаимодействия. Лукашенко настаивал на достижении равных условий «нашей братской России и Беларуси».