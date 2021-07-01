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Путин поддержал Белоруссию в противостоянии санкциям Запада

  /   Обновлено: 01 июля 2021 12:16
Политика
Путин поддержал Белоруссию в противостоянии санкциям Запада
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин выразил солидарность Минску, который противостоит нелегитимным санкциям Запада. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 июля. Глава государства выразил солидарность республике на фоне противостояния нелегитимным западным ограничениям. Лидеры уделили внимание санкционному давлению на страну в ходе беседы.

«С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией», — информирует Кремль.

Пресс-служба Лукашенко ранее сообщила о телефонных переговорах двух лидеров. Политики созвонились в четверг утром.

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