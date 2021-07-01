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Учредителя аграрного кооператива в Челябинске обвиняют в мошенничестве на 14 млн рублей
Происшествия
Учредителя аграрного кооператива в Челябинске обвиняют в мошенничестве на 14 млн рублей
pixabay.com

Челябинск, 1 июля. СК в Челябинской области предъявил учредителям сельскохозяйственного кооператива обвинение в мошенничестве на 14 млн рублей с субсидиями по программе поддержки.

Двум учредителям кооператива из Октябрьского муниципального района предъявлено обвинение, пишет пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По данным следствия, подозреваемые предоставили в Минсельхоз области фиктивные документы о понесенных расходах при закупке молока у членов кооператива.

Они проделали это, чтобы получить субсидии по целевой программе поддержки молочного животноводства. При этом фактически молоко купили у других источников и получить выплаты не могли. Сумма ущерба областного бюджета составила 14 млн рублей. СК примет меры по полному возмещению в бюджет причиненного ущерба.

Крымские экс-депутаты осуждены за покушение на мошенничество, сообщал ФАН. Решение по их дальнейшей судьбе вынес Железнодорожный районный суд Симферополя на рассмотрении дела.

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челябинск мошенничество деньги
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