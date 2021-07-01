Что изменилось в России с 1 июля 2021 года: новые пособия, удорожание ЖКХ и сигарет

Нововведения, касающиеся пособий для беременных и родителей-одиночек, а также повышение цен на услуги ЖКХ и сигареты — ФАН рассказывает, что изменится в РФ с 1 июля 2021 года.

Только «Мир»

С 1 июля все социальные выплаты в России будут начисляться только на карты «Мир». Это касается пенсий, пособий (в том числе на детей) и других социальных выплат. Ограничение не коснется тех, кто получает деньги наличными на почте или непосредственно на банковский счет, не привязанный к карте. Решение несколько раз откалывалось, но наконец вступило в силу.

Пособия беременным и родителям-одиночкам

С 1 июля начался прием заявлений на выплату пособий для испытывающих финансовые сложности беременных, вставших на учет в положенные сроки (до 12 недель), а также для одиноких родителей, воспитывающих детей 8–17 лет. Деньги будут выплачиваться в случае, если доход обратившегося меньше прожиточного минимума. Беременные будут получать материальную помощь до родов, родители-одиночки — в течение года, затем нужно будет подавать новое заявление. Пособие для родителей-одиночек составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.

Федеральное агентство новостей /

Льготная ипотека

Продлена на год действующая в настоящий момент программа льготной ипотеки для семей с детьми. С 1 июля в программу внесены корректировки. Ставка увеличена на полпроцента — с 6,5% до 7%. Предельная сумма ипотечного кредита отныне для всех регионов составит 3 млн рублей. Программа будет распространена в том числе на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Удорожание услуг ЖКХ и сигарет

С 1 июля в России вновь повысятся цены на услуги ЖКХ, а также подорожают сигареты и другие табачные изделия.

Тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране повысятся на 3,3%. В Москве услуги ЖКХ подорожают на 4,6 %, в Санкт-Петербурге — на 3,5%.

Также с 1 июля в России установлена минимальная стоимость сигарет в 108 рублей за пачку. Дешевле продавать будет нельзя, что скажется на всей линейке табачных изделий. Подорожание имеет цель снизить доступность табака. По версии инициаторов закона мера поможет защитить здоровье россиян — как самих курильщиков, так и тех, кто страдает от табачного дыма.

О других нововведениях, вступивших в действие в России с началом второго летнего месяца 2021 года, читайте в материалах ФАН.