Режим жесткого локдауна по COVID-19 могут ввести в Крыму

Власти Судака серьезно обеспокоены увеличением количества заболевающих коронавирусом, они готовятся к принятию жестких антиковидных мер. Глава администрации города Игорь Степиков призвал жителей и гостей региона не игнорировать противоэпидемические мероприятия.

В комментарии ФАН он сообщил, что 30 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов провел заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции. На встрече главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская сообщила, что за последние три недели самый высокий рост заболеваемости зафиксирован в Судаке — свыше 130 случаев. Чаще всего COVID-19 привозят с материка.

При этом глава Крыма предупредил, что если взрывной рост заболеваемости продолжится, то в регионе могут ввести локдаун. К тотальным ограничениям готовятся и в Судаке, если количество заболевших будет увеличиваться.

«В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID-19 Судак оказался в зоне риска, существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято», — заявил градоначальник.

Он отмечает, что при этом вся работа курортно-туристской сферы окажется под ударом. Степиков попросил жителей Крыма ответственно подойти к вопросу вакцинации и при отсутствии противопоказаний сделать прививку.

«Предупреждаю, что с целью более действенного контроля антиковидных мер созданы мониторинговые группы, которые будут работать ежедневно. И, безусловно, каждый из жителей и гостей нашего курорта должен проявить высокую ответственность, не забывать об обязательном соблюдении социальной дистанции и о масочном режиме», — добавил Степиков.

На 1 июля вакцинацию прошло 35% населения округа. Активно в прививочной кампании участвуют работники курортно-туристической сферы, общепита, культурно-досуговых организаций.

Ранее ФАН рассказывал, почему Кубань закрывается от непривитых. С 1 июля отели региона не будут принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19.