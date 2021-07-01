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Иранец нарисовал потрет футболиста Месси в соляной пустыне
Видео
Иранец нарисовал потрет футболиста Месси в соляной пустыне

Соляная пустыня в Иране стала поверхностью для создания гигантского портрета футболиста Лионеля Месси. Лицо спортсмена «растянулось» на 2 000 квадратных метра.

Автором идеи оказался художник Абольфази Садеги. По его словам, место для изображения выбрано не случайно. Именно на дне высохшего озера можно создать максимально точную картину с помощью спутниковой системы навигации.

«Мы использовали технологию GPS, чтобы нарисовать лицо Лионеля Месси. Участок очень большой, элементов на изображении много. Поэтому нам пришлось разделить территорию на пять частей», — рассказал создатель картины.

Материалом для создания портрета Месси стала краска на основе древесного угля и воды. Садеги отметил, что пустыня Сирджан идеально подошла для рисования таким способом.

«Волосы и борода футболиста созданы на одном участке, его глаза и рот — на другом. Левое ухо мы нарисовали в третьем секторе, а часть туловища с надписью Eternal 10 — в четвертом. Правая сторона лица расположилась на пятом участке», — объяснил процесс создания картины художник.

Напомним, что сегодня, 1 июля, у Лионеля Мессии истек контракт с «Барселоной», за которую он играл с 2003 года. Пока не появилась информация о продлении договора или переходе спортсмена в другой клуб.

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иран месси портрет искусство
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