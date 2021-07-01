Десять человек утонуло за выходные в Саратовской области

Саратов, 1 июля. За последние выходные в регионе утонуло десять человек, о чем сообщил начальник управления по обеспечению безопасности населения Юрий Юрин. Чиновник подчеркнул, что саратовцы массово отправились купаться из-за аномально жаркой погоды.



Все десять погибших плавали в несанкционированных местах отдыха. К сожалению, чаще всего причиной трагедии становится пренебрежение простыми правилами безопасности, о чем корреспонденту ФАН рассказал сотрудник МЧС Анатолий Гуров.

«К сожалению, каждый купальный сезон уносит жизни нескольких десятков человек. Наши люди словно не хотят верить, что купаться на «диких» пляжах и реках — опасно для жизни. Как правило, причиной гибели становится нарушение ключевых правил безопасности. Относитесь к любому купанию максимально осторожно», — отметил специалист.

Жители трех районов Саратова остались без воды до полуночи. Водоснабжение отключили для ликвидации повреждений на коммунальных сетях.