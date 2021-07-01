Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 11:53
11:52
Политика
В России ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев
11:51
Общество
Путин подписал закон об ограничении общения кредиторов и коллекторов с близкими должника
11:50
Весь мир
Война в Мозамбике: смогут ли ЮАР и Руанда справиться с «Исламским государством»
11:49
Общество
«Бесковидный пляж» может появиться в городе-курорте Сочи
11:48
Общество
В Калининградской области запретили автобусные экскурсии без ПЦР-теста на COVID-19
11:48
Общество
Первый COVID-free пляж могут открыть в Сочи в ближайшие дни
11:47
Происшествия
Правоохранители составили протокол на девушку-водителя Кокорина-младшего
11:46
Общество
Туроператора оштрафовали на 150 тыс. руб. за испорченный отдых пермской семьи на Кубе
11:46
Общество
Сургутские пожарные вытащили девушку и кота из горящей квартиры
11:46
Общество
Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
Все новости

Сургутские пожарные вытащили девушку и кота из горящей квартиры

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:52
Общество
Сургутские пожарные вытащили девушку и кота из горящей квартиры
Федеральное агентство новостей  /  Машкин Денис

Ханты-Мансийск, 1 июля. Ранним утром в Сургуте произошел пожар в 17-этажном доме по улице Крылова. Из огня сотрудники МЧС вытащили девушку и кота.

Горела квартира на первом этаже. Из окон шел черный густой дым. Спустя некоторое время туда проникли пожарные. В квартире они обнаружили девушку, которая не могла самостоятельно покинуть помещение, рассказали в пресс-службе местного МЧС.

Также спасатели нашли в задымленной квартире кота и помогли ему выбраться на воздух. Огонь потушили через семь минут. В ликвидации пожара принимали участие восемь единиц техники и 31 человек.

Сотрудники Росгвардии спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона в Вольске, сообщал ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сургутские пожарные вытащили девушку и кота из горящей квартиры
пожар спасатели хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru