Сургутские пожарные вытащили девушку и кота из горящей квартиры

Ханты-Мансийск, 1 июля. Ранним утром в Сургуте произошел пожар в 17-этажном доме по улице Крылова. Из огня сотрудники МЧС вытащили девушку и кота.

Горела квартира на первом этаже. Из окон шел черный густой дым. Спустя некоторое время туда проникли пожарные. В квартире они обнаружили девушку, которая не могла самостоятельно покинуть помещение, рассказали в пресс-службе местного МЧС.

Также спасатели нашли в задымленной квартире кота и помогли ему выбраться на воздух. Огонь потушили через семь минут. В ликвидации пожара принимали участие восемь единиц техники и 31 человек.

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