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В МИД Украины обратились к НАТО из-за роста влияния России в Черном море

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:52
Армия
В МИД Украины обратились к НАТО из-за роста влияния России в Черном море
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 1 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил обращение к Североатлантическому альянсу в связи с ростом влияния России в Черном море.

По его мнению, РФ может установить контроль в регионе. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море мог быть «попыткой России сыграть на повышение ставок», полагает Кулеба.

«Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря», — добавил он.

Ранее сообщалось, что силы Североатлантического альянса отказались уходить из Черного моря даже после провокации ВМС Великобритании. НАТО сохранит свое представительство в регионе, чтобы поддержать Украину и Грузию.

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украина нато черное море
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