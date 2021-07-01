В МИД Украины обратились к НАТО из-за роста влияния России в Черном море

Киев, 1 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил обращение к Североатлантическому альянсу в связи с ростом влияния России в Черном море.

По его мнению, РФ может установить контроль в регионе. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море мог быть «попыткой России сыграть на повышение ставок», полагает Кулеба.

«Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря», — добавил он.

Ранее сообщалось, что силы Североатлантического альянса отказались уходить из Черного моря даже после провокации ВМС Великобритании. НАТО сохранит свое представительство в регионе, чтобы поддержать Украину и Грузию.