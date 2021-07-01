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Сигареты в России перестанут продавать дешевле 108 рублей за пачку

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:46
Экономика
Сигареты в России перестанут продавать дешевле 108 рублей за пачку
pixabay.com

Москва, 1 июля. Реализация сигарет, стоимость которых ниже 108 рублей за пачку, более не допускается, согласно положению закона об охране здоровья россиян от воздействия табачного дыма.

С 1 апреля 2021 года в РФ вступили в силу поправки в «антитабачный закон». Для табачной продукции введена единая минимальная цена — 108 рублей за пачку в период с начала апреля и до конца года. Продажа должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а по ценам ниже уровня запрещается. До 1 июля требовалось реализовать изделия, произведенные или ввезенные в РФ до 1 апреля, если их цена ниже единой.

Прежде по закону в России была запрещена реализация сигарет по цене выше максимальной розничной и ниже минимальной розничной, пишет "ФедералПресс".

Участник рынка обращали внимание, что данная система делает невозможным применение «скидок», они запрещены законом. Подобная коллизия была устранена новой редакцией.

С1 июля в России вступили в силу ряд нововведений в разных областях жизни россиян. Среди них — новые выплаты и пособия, отчеты по электронным кошелькам, и повышение цен на услуги ЖКХ.

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сигареты табак минимальная цена антитабачный закон табачная продукция
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