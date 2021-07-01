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Россиянам стало сложнее получать микрозаймы
Экономика
Россиянам стало сложнее получать микрозаймы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 июля. Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал в беседе с журналистами о трудностях россиян в сфере микрокредитования.

Клиенты микрофинансовых организаций могут столкнуться с подводными камнями. К тому же на фоне коронавирусной пандемии у многих заемщиков обнаруживаются проблемы с обслуживанием долга, объясняет собеседник Life.ru.

«Соответственно, сократилось как число одобренных заявок, так и средняя сумма выдаваемого микрозайма», — заявил Переславский.

При этом многие микрофинансовые компании, по словам специалиста, получают достаточно прибыли, чтобы закрывать глаза на неплательщиков. Они предпочитают решать подобные вопросы через коллекторов либо через суд.

Федеральное агентство новостей рассказывало россиянам, в чем плюсы и минусы таких организаций. Также журналисты объяснили заемщикам, как не стать жертвой мошенников.

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